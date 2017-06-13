Туда, обратно и снова туда. Москвич во время операции умер 30 раз за 1,5 часа

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Туда, обратно и снова туда. Москвич во время операции умер 30 раз за 1,5 часа

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Мужчина приходил в себя и снова впадал в кому. Врачи назвали этот случай рекордным.

Месяц назад у 55-летнего Мхитара Тариева случился инфаркт. Уже в коме его привезли в реанимацию ГКБ им. Вересаева в Москве, передаёт Mash. За 1,5 часа реаниматологи и хирурги запускали его сердце 30 раз.

Мужчина приходил в себя и снова впадал в кому. Как говорят врачи, это практически рекорд. Усилиями медиков пациента удалось спасти.

Тариев вспоминает, что в коме к нему приходили.

— Во сне я хотел куда-то идти, но меня взяли за руку и сказали, ещё не время, — говорит мужчина. — Моих врачей я считаю своими родителями, которые подарили мне вторую жизнь. Это чудо!

На данный момент пациент здоров и никаких осложнений не наблюдается.

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