Жители США нашли двойника Гермионы из "Гарри Поттера" за прилавком видеопроката

Пользователи Сети отметили невероятное сходство Кэри Льюис из Индианаполиса с актрисой Эммой Уотсон, исполнившей роль известной волшебницы.

28-летняя американка Кэри Льюис стала звездой "Инстаграма", сфотографировавшись в образе Гермионы из "Гарри Поттера".

Study like Granger. Публикация от Karielle (@kariellex) Май 28 2017 в 3:24 PDT

В жизни "волшебница" работает в видеопрокате.

Ignore my nails, but here's another photo from the cosplay practice shoot I did the other day. Публикация от Karielle (@kariellex) Июн 2 2017 в 7:24 PDT

Льюис рассказала порталу Buzzfeed, что впервые услышала о "Гарри Поттере", когда незнакомцы начали называть её Гермионой.

Here's the full outfit. I'm also wearing stocking and black dress shoes, but it's kind of tricky trying to fit it all in one picture right now. ☇ Публикация от Karielle (@kariellex) Июн 6 2017 в 11:49 PDT

Девушка тщательно выбирает ракурсы для фотографий, чтобы добиться максимального сходства.

I was trying to get my boots to fit in the photo, but oh well. Almost complete! I just need to get the necklace, and I'm all set. Публикация от Karielle (@kariellex) Май 7 2017 в 9:56 PDT

Льюис также примерила на себя образ другой известной героини, которую сыграла Эмма Уотсон, — Белль из "Красавицы и чудовища".