Жители США нашли двойника Гермионы из "Гарри Поттера" за прилавком видеопроката

28-летняя американка Кэри Льюис стала звездой "Инстаграма", сфотографировавшись в образе Гермионы из "Гарри Поттера".
В жизни "волшебница" работает в видеопрокате.
Льюис рассказала порталу Buzzfeed, что впервые услышала о "Гарри Поттере", когда незнакомцы начали называть её Гермионой.
Девушка тщательно выбирает ракурсы для фотографий, чтобы добиться максимального сходства.
Льюис также примерила на себя образ другой известной героини, которую сыграла Эмма Уотсон, — Белль из "Красавицы и чудовища".
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