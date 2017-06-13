Жители США нашли двойника Гермионы из "Гарри Поттера" за прилавком видеопроката

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Жители США нашли двойника Гермионы из "Гарри Поттера" за прилавком видеопроката

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Фото: соцсети 

Пользователи Сети отметили невероятное сходство Кэри Льюис из Индианаполиса с актрисой Эммой Уотсон, исполнившей роль известной волшебницы.

28-летняя американка Кэри Льюис стала звездой "Инстаграма", сфотографировавшись в образе Гермионы из "Гарри Поттера".

Study like Granger.

Публикация от Karielle (@kariellex)

В жизни "волшебница" работает в видеопрокате.

Ignore my nails, but here's another photo from the cosplay practice shoot I did the other day.

Публикация от Karielle (@kariellex)

Льюис рассказала порталу Buzzfeed, что впервые услышала о "Гарри Поттере", когда незнакомцы начали называть её Гермионой.

Девушка тщательно выбирает ракурсы для фотографий, чтобы добиться максимального сходства.

Льюис также примерила на себя образ другой известной героини, которую сыграла Эмма Уотсон, — Белль из "Красавицы и чудовища".

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