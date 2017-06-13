На "гопника" из фильма "Горько" завели дело после несогласованной акции в Москве

На актёра из фильма "Горько" Александра Паля составили протокол по статье 20.2 — "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Полицейские написали рапорт о том, что Паль кричал: "На Медведеве и шапка горит". При этом сам актёр категорически всё отрицает. Он уверяет, что направлялся домой, а не участвовал в акции — Паль живёт на Большой Никитской улице.
Как отмечается, актёра доставили в отдел по району Марфино, где он находился до 23:00. Решение по Палю вынесут позже.
— Я частично поддерживаю людей, которые вышли, но Навальный мне не симпатичен, — отметил Паль.
- Популярные
- По времени