На "гопника" из фильма "Горько" завели дело после несогласованной акции в Москве

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На "гопника" из фильма "Горько" завели дело после несогласованной акции в Москве

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Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сам актёр Александр Паль уверяет, что не собирался участвовать в ней, а просто шёл мимо.

На актёра из фильма "Горько" Александра Паля составили протокол по статье 20.2 — "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Полицейские написали рапорт о том, что Паль кричал: "На Медведеве и шапка горит". При этом сам актёр категорически всё отрицает. Он уверяет, что направлялся домой, а не участвовал в акции — Паль живёт на Большой Никитской улице.

Как отмечается, актёра доставили в отдел по району Марфино, где он находился до 23:00. Решение по Палю вынесут позже.

— Я частично поддерживаю людей, которые вышли, но Навальный мне не симпатичен, — отметил Паль.

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