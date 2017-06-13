Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в Мюнхене

Стрелок, ранивший нескольких пассажиров на железнодорожной станции Унтенфоринг в Мюнхене, был задержан сотрудниками правопорядка. Об этом сообщает издание Focus. По предварительной информации, злоумышленник выхватил пистолет у женщины-полицейского при проверке документов и открыл беспорядочную стрельбу по прохожим.
Foto #München pic.twitter.com/eiuetgZ2Va— RaYmond (@RaymondMakkus) 13 июня 2017 г.
В результате инцидента получили ранения пять человек. Одна из них — та самая женщина-полицейский — была госпитализирована в тяжёлом состоянии.
Другие подробности пока выясняются.
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