Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в Мюнхене

Нападавший выхватил оружие у сотрудницы правоохранительных органов и несколько раз выстрелил по прохожим.

Стрелок, ранивший нескольких пассажиров на железнодорожной станции Унтенфоринг в Мюнхене, был задержан сотрудниками правопорядка. Об этом сообщает издание Focus. По предварительной информации, злоумышленник выхватил пистолет у женщины-полицейского при проверке документов и открыл беспорядочную стрельбу по прохожим.

В результате инцидента получили ранения пять человек. Одна из них — та самая женщина-полицейский — была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Другие подробности пока выясняются.