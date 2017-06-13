В древности Солнце было больше, чем сейчас

Согласно результатам новых исследований, раньше звезда ежегодно теряла около 0,0000000000075 своей массы, что составляет примерно 3% от начальной массы за три миллиарда лет существования.

Миллиарды лет назад Солнце было большего размера, чем сейчас. Согласно исследованию астронома Петруса Мартенса, с результатами которого можно ознакомиться на сайте Корнелльского университета, звезда продолжает уменьшаться.

По мнению учёного, около трёх миллиардов лет назад Солнце ежегодно теряло примерно 0,0000000000075 своей массы, что составляет около 3% от начальной массы за три миллиарда лет существования. Несмотря на то что процесс уменьшения объёма звезды продолжается, эти изменения на порядок медленнее и не влияют существенно на её яркость.

Мартенс также пришёл к выводу, что замедление вращения схожих с Солнцем звёзд происходит именно по причине потери ими своей массы.

Помимо этого, в своей работе учёный утверждает, что раньше звезда светила так же ярко, как и сейчас. Это заявление опровергает предположения о том, что три миллиарда лет назад на поверхности Земли и Марса недостаток воды был следствием нехватки исходящей от молодого Солнца энергии, которое якобы было на 20–30% тусклее, чем сегодня.