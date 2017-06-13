Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых богатых писательниц мира

В список также вошли авторы "50 оттенков серого", "Девушки в поезде" и серии "Дивергент".

Российская редакция издания Forbes Woman составила рейтинг самых высокооплачиваемых писательниц за 2016 год.

Первую строчку списка заняла автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг. В прошлом году вышла экранизация её произведения "Фантастические звери и места их обитания", к которой она написала сценарий. Также известная писательница участвовала в создании пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя". За 2016 год Роулинг заработала 19 миллионов долларов. Стоит отметить, что в общем списке самых высокооплачиваемых авторов она занимает третью строчку, уступив Джеймсу Паттерсону и Джеффу Кинни.

На втором месте рейтинга расположилась американка Нора Робертс, известная произведениями "Ирландские сердца", "Ночные рассказы" и многими другими. Её прошлогодний доход составил 15 млн долларов.

Даниэла Стил ("Обещания страсти") замыкает тройку списка с доходом 15 миллионов.

В рейтинг также вошли автор "Пятидесяти оттенков серого" Эрика Джеймс, Пола Хокинс ("Девушка в поезде"), Вероника Рот (серия "Дивергент") и Рейчел Рассел (серия "Дневники Никки").