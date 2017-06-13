Великий командор. Названы самые редкие паспорта в мире

Документы с необычным именем выдали представители Мальтийского ордена. В России такие паспорта признают.

Представители Мальтийского ордена выдали паспорта Великому магистру религиозного ордена Римско-католической церкви, Великому командору, а также Великому канцлеру, сообщает Daily Star. Эти удостоверения личности оказались самыми необычными в мире.

Отметим, что ряд стран подобные паспорта не признаёт. Среди них Великобритания, США, Новая Зеландия, Нидерланды, Финляндия. У России с Мальтийским орденом дипломатические отношения, поэтому такие удостоверения личности считаются действительными.

Согласно международному праву, Мальтийский орден является государствоподобным образованием. Он считается старейшим в мире рыцарским органом, был основан в 1048 году и располагается на территории Италии. Его представители занимаются благотворительностью.