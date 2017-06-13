Пассажир судится с Delta Air Lines из-за приступов диареи и мужского бессилия

Мужчина уверен, что причиной его недугов стал "колоссальный стресс", перенесённый на борту воздушного судна.

В своём иске Габриэль Ибарра указал, что перед взлётом поместил портмоне в карман, расположенный на спинке кресла сидящего впереди пассажира, передаёт таблоид TMZ. Когда самолёт приземлился в Атланте, мужчина захотел достать свою вещь, но вдруг ощутил резкий укол: в кармане находилась швейная игла, которая впилась в палец пассажира.

Это происшествие навсегда изменило жизнь Габриэля Ибарры. В течение следующих нескольких месяцев он практически не покидал стены больницы, сдавая анализы на всевозможные инфекции, которые он бы мог "подцепить" из-за подозрительного укола. Кроме того, у мужчины развилась настоящая паранойя и приступы паники. Подозревая, что врачи могли что-то упустить, он просил их перепроверить свои анализы вновь и вновь и ложился на очередные обследования.

Чтобы избавить пациента от навязчивого состояния, ему прописали "сильнодействующие препараты", вероятно антидепрессанты. На фоне их приёма у мужчины развились побочные эффекты в виде диареи, головных болей и невозможности исполняться супружеский долг.

Во всём произошедшем Габриэль Ибарра винит авиакомпанию и требует возместить убытки, понесённые за время его лечения, а также моральный ущерб из-за потерянной мужской силы.

Сумма иска уточняется.