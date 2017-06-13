"Человек-паук" рассказал о своей боязни пауков

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"Человек-паук" рассказал о своей боязни пауков

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Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой". Фото: ©Flickr/Ma_Co2013

21-летний актёр заявил, что постоянные расспросы о его отношении к членистоногим провоцируют арахнофобию.

Исполнитель роли Человека-паука Том Холланд признался, что терпеть не может пауков. Об этом сообщает News Corp.

— Они мерзкие, они просто меня пугают, — рассказал актёр. — Чем больше меня спрашивают об этом, тем больше я боюсь.

Холланд поделился, что у него вызывают ужас рассказы об австралийских пауках-охотниках.

— Друг моего отца живёт в Австралии, и он рассказывал, что там живут пауки, которые забираются в автомобили и прячутся в солнцезащитном козырьке... И потом, когда ты его открываешь во время езды, — о боже, это напугало бы меня до полусмерти, — рассказал актёр.

"Человек-паук: Возвращение домой" выходит в российский прокат 6 июля. Том Холланд — уже третий актёр, исполняющий роль этого супергероя на большом экране. До него костюм Человека-паука носили Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд.

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