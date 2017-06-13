Посольство Украины считает провокацией материал Daily Mail о российском Крыме

Ранее один из авторов издания написал, что полуостров находится в России, и назвал Крым регионом на юго-западе РФ.

Представители Посольства Украины в Великобритании заявили, что материал Daily Mail, где Крым называется регионом на юго-западе России, является провокацией. Об этом они написали в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что на сайте издания был опубликован материал о подрыве морской мины времён Великой Отечественной войны. Автор Гарет Дэвис отметил, что всё произошло в России. Заголовок материала: "Незабываемый момент, когда взрывом бомбы весом в одну тонну в море в России поднимается волна высотой 100 футов".