Экс-главу ФСИН Реймера признали виновным в крупном мошенничестве

Читайте также

Экс-главу ФСИН Реймера признали виновным в крупном мошенничестве

8144

Александр Реймер/ Фото: ©РИА Новости/Алексей Куденко

Прокурор требует лишить бывшего директора ФСИН свободы и приговорить его к девяти годам тюрьмы.

Бывшего директора ФСИН Александра Реймера признали виновным в мошенничестве при закупке электронных браслетов. Обвинительный приговор вынес Замоскворецкий суд Москвы.

— Реймер совершил мошенничество в особо крупном размере путём хищения финансовых средств из федерального бюджета, — говорится в заключении судьи Елены Аверченко.

Прокуратура просила посадить Реймера на девять лет, а также оштрафовать на один миллион рублей и лишить государственных наград и звания. Для других фигурантов аферы с электронными браслетами на 1,2 миллиарда потребовали шесть и семь лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Лайф, в следствии считают, что в 2010–2012 годах фигуранты дела разработали схему хищения бюджетных средств. Предположительно, они провели сделку о покупке электронных браслетов по завышенным ценам через подконтрольное им предприятие, похитив при этом 1,2 млрд рублей.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!