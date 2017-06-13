Экс-главу ФСИН Реймера признали виновным в крупном мошенничестве

Прокурор требует лишить бывшего директора ФСИН свободы и приговорить его к девяти годам тюрьмы.

Бывшего директора ФСИН Александра Реймера признали виновным в мошенничестве при закупке электронных браслетов. Обвинительный приговор вынес Замоскворецкий суд Москвы.

— Реймер совершил мошенничество в особо крупном размере путём хищения финансовых средств из федерального бюджета, — говорится в заключении судьи Елены Аверченко.

Прокуратура просила посадить Реймера на девять лет, а также оштрафовать на один миллион рублей и лишить государственных наград и звания. Для других фигурантов аферы с электронными браслетами на 1,2 миллиарда потребовали шесть и семь лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Лайф, в следствии считают, что в 2010–2012 годах фигуранты дела разработали схему хищения бюджетных средств. Предположительно, они провели сделку о покупке электронных браслетов по завышенным ценам через подконтрольное им предприятие, похитив при этом 1,2 млрд рублей.