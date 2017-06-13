Савченко призвала Украину не унижаться перед НАТО

Украинский депутат подчеркнула, что сначала необходимо укрепить собственную армию.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что власти Украины должны заняться укреплением своей армии, а не проситься в НАТО. Об этом нардеп написала на своей странице в "Фейсбуке".

— Пока члены Североатлантического альянса не предоставляют согласия на вступление Украины в НАТО, не нужно унижаться и просить. Нужно делать сильной свою армию и вступать в НАТО как равноправный партнёр, — отметила Савченко, сделав акцент на слове "вступать".

Ранее Лайф сообщал о том, что спикер Рады Андрей Парубий определил вступление в НАТО как приоритет внешней политики Украины. Такой же позиции придерживается и глава МИД страны Павел Климкин, который уверен, что Украина по примеру Черногории вступит в НАТО.