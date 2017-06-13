Более миллиона россиян обратились к Путину за два дня до прямой линии

Многих граждан беспокоит ситуация своего родного населённого пункта. В числе популярных есть вопросы и по поводу международной повестки.

За два дня до прямой линии вопросы президенту РФ Владимиру Путину адресовали уже более миллиона человек, передаёт "Россия 24". Согласно последним данным, поступило 674 тысячи звонков, 300 тысяч человек обратились через СМС и ММС, 226 тысяч вопросов пришло через соцсети, а также 100 тысяч было подано через сайт программы (moskva-putinu.ru). 12 тысяч вопросов были записаны в виде видеосообщений.

На официальном сайте программы опубликован список самых популярных обращений.

Россиян интересуют вопросы по поводу состояния дорог, ЖКХ, строительства, ипотеки, образования, ситуации на Украине и санкций.

Многие хотят решить проблемы своих населённых пунктов.

— Дороги нашего села Кандры находятся в ужасном состоянии, ездить по ним невозможно. По всем обращениям идут одни отписки. Отсылали видео в местную администрацию, прокуратуру. По их отпискам получается, что дорога ремонтировалась. Но я хочу сказать, что никаких работ не проводилось уже много лет, — рассказал автор одного из видеообращений.

Граждан интересует и то, будет ли российский лидер участвовать в президентских выборах 2018 года.

Некоторые обратились к президенту с личным вопросами, поинтересовавшись, например, где бы он хотел провести отпуск.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 15 июня в 12:00 по московскому времени. Участие в этой программе станет 15-м для главы государства. Первую прямую линию провели в 2001 году, тогда президенту направили 400 тысяч вопросов. С каждым годом интерес к передаче увеличивался. В прошлом году Путину адресовали три миллиона вопросов.