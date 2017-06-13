Сколько тратят россияне. Учёные посчитали сумму среднего чека

Как оказалось, в мае он уменьшился на 12 рублей по сравнению с предыдущим месяцем.

Специалисты исследовательского холдинга Romir 13 июня опубликовали результаты майского исследования того, какую сумму россияне в среднем тратят за один поход в магазин. Как оказалось, каждый раз кошельки граждан "худеют" на 512 рублей.

Как отметили специалисты, с начала года из месяца в месяц сумма уменьшается. При этом если с января по апрель она падала на три рубля, то в мае — на 12 рублей по отношению к апрелю. Но по сравнению с маем 2016 года чек прибавил 25 рублей, что соответствует 5%.

Исследователи уверены, что уменьшение чека связано с походом россиян по магазинам в поисках более выгодной цены. Поэтому выше стал итоговый чек, а покупки в каждой конкретной точке уменьшились.

При этом в Москве средний чек сократился и составил 677 рублей по сравнению с 689 рублями в апреле. А вот в Санкт-Петербурге он возрос в мае до 716 рублей по сравнению с апрельскими 698 рублями.