Турчинов призвал применить украинскую армию против "гибридной агрессии России"

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Турчинов призвал применить украинскую армию против "гибридной агрессии России"

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Александр Турчинов. Фото: © РИА Новости/Михаил Маркив

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов предложил использовать украинских военнослужащих против "гибридной агрессии со стороны России", передают украинские СМИ.

— Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны России, — сказал Турчинов.

Напомним, не так давно глава СНБО сделал очередное резкое заявление в адрес России. Во время посещения передовой в Донбассе он сказал, что война на юго-востоке закончится после "взятия Москвы".

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