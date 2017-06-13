Турчинов призвал применить украинскую армию против "гибридной агрессии России"

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов предложил использовать украинских военнослужащих против "гибридной агрессии со стороны России", передают украинские СМИ.

— Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны России, — сказал Турчинов.

Напомним, не так давно глава СНБО сделал очередное резкое заявление в адрес России. Во время посещения передовой в Донбассе он сказал, что война на юго-востоке закончится после "взятия Москвы".