Путин поручил до 20 июня утвердить меры по борьбе с допингом

Документ представили на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта 23 мая.

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить меры по реализации плана борьбы с допингом в российском спорте. Как отмечается на сайте Кремля, это необходимо сделать до 20 июня 2017 года.

Кроме того, до 10 ноября необходимо утвердить концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года. В частности, должны быть предусмотрены статус профильных организаций и разработка федеральных стандартов и программ спортивной подготовки.

До 23 ноября правительство должно утвердить порядок выделения средств из федерального бюджета на гранты для одарённых спортсменов. Порядок предоставления субсидий из федерального бюджета регионам для финансовой поддержки организаций спортивной подготовки должны определить до 16 ноября.

До 6 февраля 2018 года кабмин должен предоставить предложения по формированию инновационного спортивного направления в научно-технологической долине МГУ. До 4 октября — представить предложения по созданию в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах условий для подготовки сборной РФ к Олимпиадам 2018, 2020 и 2022 годов, а также представить доклад по развитию системы соревнований между регионами до 20 декабря.

Представители Минспорта до 30 ноября должны создать единый центр методического обеспечения спортивной подготовки. Кроме того, до 15 ноября Министерство спорта РФ должно представить модель медицинского и медико-биологического обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку.