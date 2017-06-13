В молдавский парламент внесли законопроект об ограничении вещания российского ТВ

Ранее президент республики Игорь Додон заверил, что не подпишет этот закон, поскольку выступает против обострения отношений с российскими партнёрами.

Правящая в Молдавии партия вынесла на рассмотрение парламента поправки, резко сокращающие вещание российских телеканалов на территории республики, передаёт ТАСС. По мнению представителей Демократической партии Молдавии (ДПМ), этот шаг необходим для обеспечения информационной безопасности страны.

Отметим, основанием для данного законопроекта стало исследование Ассоциации независимой прессы, проведённое за счёт гранта Посольства США в Молдавии. Проанализировав деятельность пяти российских телеканалов, "эксперты" пришли к выводу, что указанные СМИ якобы зачастую прибегают к "манипуляции, лжи, дезинформации и откровенной пропаганде".

Напомним, ранее президент Молдавии Игорь Додон заверил, что не подпишет этот закон, поскольку выступает против обострения отношений с российскими партнёрами.

Кроме того, он выразил мнение, что дипломатические скандалы в отношениях Молдавии и России ставят своей целью спровоцировать новый разрыв отношений двух стран.