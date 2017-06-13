Один из задержанных в Белоруссии преступников готовил теракты в Европе

Всего в Белоруссии было поймано восемь человек, которые проходят подозреваемыми по делу о терроризме.

Один из восьми задержанных в Белоруссии преступников готовил теракты в Европе, заявил председатель КГБ Валерий Вакульчик, передаёт БЕЛТА.

— Он был задержан совместно с органами МВД. У него было взрывное устройство, — пояснил Вакульчик. Отмечается, что преступник приехал в Белоруссию из Германии.

Глава белорусской спецслужбы добавил, что в этом году в стране задержали восемь террористов, а в прошлом — 17. По словам Вакульчика, все они были в международном розыске и были замечены в боевых действиях в Сирии.