В Москве обокрали художника Никаса Сафронова

Во время прогулки по Тверской улице у известного живописца похитили iPhone 7 Plus.

Никаса Сафронова обокрали накануне вечером в центре Москвы. Известный художник решил прогуляться по столице в праздничный день, его узнали и захотели сделать совместную фотографию. Спустя некоторое время Сафронов обнаружил пропажу дорогого смартфона.

— Никас обратил внимание, что у одной из гуляющих девушек открыта сумка и из неё видно телефон. Он предупредил её быть осторожнее. В этот же момент он вспомнил о своём телефоне и понял, что его нет. Кто-то незаметно вытащил его из кармана, — рассказал Лайфу сын художника Лука Сафронов.

На место прибыли полицейские, однако найти пропажу пока не удалось.

Никаса Сафронова больше всего расстроило, что вместе с мобильником пропали 12 тысяч фотографий, сделанные художником во время поездок по всему миру.