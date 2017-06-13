"Аль-Каида" готовит взрывы во время трансляций футбольных матчей

Согласно последним данным, террористы внедрили в национальные сборные своих врачей, которые собираются пронести взрывные устройства.

Российские спецслужбы предупредили европейских коллег о грядущих терактах, которые готовит одна из крупнейших международных террористических организаций — "Аль-Каида"*. Об этом сообщает паблик Mash.

Боевики собираются взорвать бомбу в прямом эфире во время одного из важных матчей.

Сообщается, что "Аль-Каида" внедрила в национальные сборные своих врачей. Медики собираются пронести на матч взрывные устройства.

На стадионах усилены меры безопасности.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.