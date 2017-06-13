Адвокат организатора убийства Политковской: С его болезнью нельзя отбывать срок

Елена Харионовская рассказала, что документы на его освобождение подавали в суд.

Адвокат организатора убийства Анны Политковской Лом-Али Гайтукаева — Елена Харионовская рассказала Лайфу о том, что её подзащитный был болен циррозом печени. В связи с этим специалист обращалась в суд, рассчитывая на его освобождение.

— Его заболевание, по моему мнению, попадало под список заболеваний, с которыми нельзя отбывать наказание, — уверена Харионовская.

При этом адвокат подчеркнула, что суд не согласился с данным утверждением. Специальная комиссия признала Гайтукаева инвалидом II степени.

Гайтукаева привезли в колонию для пожизненно заключённых "Вологодский пятак". На протяжении долгого времени он лечился в больнице для заключённых.

Родственники Гайтукаева уже приехали на место смерти. Напомним, его приговорили к пожизненному сроку заключения в 2014 году. Он был признан виновным в организации убийства Анны Политковской, расправа над которой произошла 7 октября 2006 года.