В Кремле предупредили о поддельных сайтах прямой линии с Путиным

Дмитрий Песков добавил, что специалисты оперативно блокируют порталы, но всех призывает быть аккуратными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Сети появляются поддельные сайты прямой линии, которые собирают вопросы граждан к главе государства.

— Безусловно, мы принимаем оперативные меры, чтобы блокировать и закрывать эти сайты, но призываем всех быть весьма осторожными и аккуратными, — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что правильная ссылка на сайт указана на Первом канале и ВГТРК.

Как ранее сообщалось, прямая линия с Путиным состоится 15 июня в 12:00 по московскому времени. По последним данным, уже более 1,3 млн россиян направили свои вопросы главе государства.