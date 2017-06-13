В Кремле предупредили о поддельных сайтах прямой линии с Путиным

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В Кремле предупредили о поддельных сайтах прямой линии с Путиным

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Фото: flickr.com/Andrey Grushnikov

Дмитрий Песков добавил, что специалисты оперативно блокируют порталы, но всех призывает быть аккуратными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Сети появляются поддельные сайты прямой линии, которые собирают вопросы граждан к главе государства.

— Безусловно, мы принимаем оперативные меры, чтобы блокировать и закрывать эти сайты, но призываем всех быть весьма осторожными и аккуратными, — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что правильная ссылка на сайт указана на Первом канале и ВГТРК.

Как ранее сообщалось, прямая линия с Путиным состоится 15 июня в 12:00 по московскому времени. По последним данным, уже более 1,3 млн россиян направили свои вопросы главе государства.

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