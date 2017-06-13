Путин дождётся показа фильма Оливера Стоуна на российском ТВ

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Путин дождётся показа фильма Оливера Стоуна на российском ТВ

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Кадр из трейлера к фильму The Putin Interviews (YouTube)

В интервью американскому режиссёру российский лидер рассказал о своём президентстве, семье, распаде СССР и многом другом.

Президент России Владимир Путин пока не смотрел фильм Оливера Стоуна, первая часть которого была показана на телеканале Showtime 12 июня. Об этом журналистам сегодня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что российский лидер намерен дождаться демонстрации ленты о себе на отечественном телевидении.

— Она шла не у нас, она шла в США, потом Европа,— сообщил официальный представитель Кремля. — Насколько знаем, закупил Первый канал, дождёмся, когда у нас.

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