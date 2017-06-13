Песков предупредил об опасности провокаций на несогласованных митингах в Москве

В Кремле отмечают, что массовые акции, которые состоялись в согласованных с властями местах, прошли мирно и без проблем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведение протестных акций в городах России не представляет опасности только в том случае, если они проходят в согласованном режиме, как того требует закон. По словам представителя Кремля, выражение гражданской позиции является нормальным явлением, но различные провокации, которые возникают на несогласованных акциях, ставят этот процесс под угрозу.

— Опасными ли являются провокационные проявления? Да, это действительно опасно, это несёт опасность окружающим людям. А вчера в Москве, когда десятки тысяч людей отмечали национальный день нашей страны, вот эта группа провокаторов и их действия несли опасность для граждан, — прокомментировал Песков. — Это опасно, и в отношении таких лиц, таких провокаторов, конечно же, органы правопорядка предпринимают необходимые действия.

Представитель Кремля отметил, что различные акции состоялись накануне во многих городах России. Но там, где они проходили в соответсвии с правилами и в согласованных местах, всё обошлось "мирно и без проблем".

— В нескольких городах, в том числе в Москве, всё-таки случились провокации, как и предупреждали городские власти. Наряду с согласованным митингом на проспекте Сахарова, который прошёл абсолютно без проблем, были и провокационные действия, — добавил он.

Напомним, накануне в центре столицы, на Тверской улице, прошла несогласованная оппозиционная акция. Всего в ней приняли участие четыре с половиной тысячи человек, из них более 150 митингующих были задержаны. При этом на согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова вышли порядка 1,8 тысячи человек. Там серьёзных нарушений зафиксировано не было.