Песков: Я не слежу за всеми высказываниями Матвиенко

Ранее председатель СФ заявила, что инициатива создать международный трибунал по МН17 является вмешательством во внутренние дела страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать высказывание Валентины Матвиенко о том, что создание международного трибунала по МН17 является вмешательством во внутренние дела России.

— Не могу комментировать заявления Матвиенко, так как не могу постоянно за ними следить, и было бы неправильно их комментировать, — отметил он.

Как сообщалось, председатель Совета Федерации заявила, что обвинения, поданные родственниками жертв авиакатастрофы, не должны учитываться Европейским судом по правам человека. Она также отметила, что иск юридически ничтожен.

Малайзийский самолёт, выполнявший рейс МН17, потерпел крушение 17 июля 2014 года. На борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа. Крушение признано крупнейшей авиакатастрофой в истории авиации с 11 сентября 2001 года.