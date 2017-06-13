В Кремле негативно относятся к идее Сената США ужесточить антироссийские санкции

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В Кремле негативно относятся к идее Сената США ужесточить антироссийские санкции

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Фото: © REUTERS/Joshua Roberts

Джон Маккейн и Бен Кардин предлагают ужесточить ограничительные меры в оборонном и разведывательном секторе российской экономики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле негативно относятся к планам американских сенаторов ужесточить антироссийские санкции.

Что касается ответа на возможное введение новых ограничительных мер, то Песков добавил, что Москва внимательно отслеживает ситуацию с антироссийскими санкциями.

Напомним, американские сенаторы рассматривают ужесточение санкций в оборонной, разведывательной и энергетической сфере российской экономики. Инициаторами стали Джон Маккейн и Бен Кардин.

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