В Кремле негативно относятся к идее Сената США ужесточить антироссийские санкции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле негативно относятся к планам американских сенаторов ужесточить антироссийские санкции.
Что касается ответа на возможное введение новых ограничительных мер, то Песков добавил, что Москва внимательно отслеживает ситуацию с антироссийскими санкциями.
Напомним, американские сенаторы рассматривают ужесточение санкций в оборонной, разведывательной и энергетической сфере российской экономики. Инициаторами стали Джон Маккейн и Бен Кардин.
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