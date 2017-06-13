Песков: Войну в Донбассе может прекратить только Украина

Пресс-секретарь отметил, что для разрешения военных конфликтов Киеву следует действовать в русле реализации минских договорённостей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что только Украина может прекратить войну в Донбассе.

— Называя вещи своими именами, это гражданская война, которую может прекратить только сама Украина, только Киев, действуя в русле реализации минских договорённостей, — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом.

— Она (территория в Донбассе. — Прим. Лайфа) не оккупирована Россией. Россия не оккупирует никакие территории, — сказал пресс-секретарь президента.

Напомним, что депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем предложил законопроект, согласно которому отдельным районам Донецкой и Луганской областей может быть присвоен статус оккупированных.