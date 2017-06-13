В Кремле рассказали, как Путин готовится к прямой линии

Дмитрий Песков также предупредил о появлении в Сети фейковых страниц для сбора вопросов к прямой линии.

Уже в четверг, 15 июня, состоится прямая линия с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как глава государства готовится отвечать на интересующие россиян вопросы.

— Сегодня президент работает по тематике прямой линии. Он готовится, сегодня и завтра у него запланирована подготовка. Он традиционно работает с массивом, освежает статистические данные, общается с министрами, руководителями агентств, — отметил представитель Кремля, — делает "апгрейд" информации.

Как ранее сообщал Лайф, Дмитрий Песков также призвал быть аккуратными и осторожными, так как в Сети появляются поддельные сайты по приёму вопросов для прямой линии.