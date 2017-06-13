Организатора убийства Политковской похоронят в Чечне

Родственники Лом-Али Гайтукаева уже прибыли на место и ожидают выдачи документов.

Племянник Лом-Али Гайтукаева Тамерлан Махмудов рассказал Лайфу, что организатора убийства Анны Политковской похоронят в Чечне. Родственники в ближайшее время рассчитывают получить документы умершего заключённого.

— Сейчас идёт подготовка документов. Как только мы их получим, поедем в Чечню. Именно там его похороним, в родовом селении Ачхой-Мартан. Ожидаем, что документы выдадут сегодня. О перевозке мы договорились, — заявил Тамерлан Махмудов.

Гайтукаева приговорили к пожизненному сроку заключения в 2014 году. Его признали виновным в организации убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, которое произошло 7 октября 2006 года.