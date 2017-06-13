В Кремле не подтвердили обращение Обамы к Путину по поводу кибератак

Пресс-секретарь президента прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о том, что из-за якобы российских хакеров бывший президент США связывался с Москвой по секретному каналу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно об обращении Бакара Обамы к Владимиру Путину из-за кибератак во время президентских выборов 2016 года в США.

— Я в первый раз об этом слышу, — ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать публикации в зарубежных СМИ.

Ранее информагентство Bloomberg опубликовало информацию о том, что предполагаемая атака "российских хакеров" во время выборов затронула большее число штатов, чем предполагалось. Администрация бывшего президента США Барака Обамы якобы пыталась связаться по этому поводу с Кремлём, используя "красный телефон" — особый защищённый канал связи между Вашингтоном и Москвой.