Нацполиция Украины похвасталась, что заработала 500 млн гривен на пьяных шофёрах

Сергей Князев подчеркнул, что с такими показателями он не считает Украину бедной страной.

Глава нацполиции Украины Сергей Князев похвастался успехами ведомства и заявил, что с начала 2017 года госбюджет страны пополнился на 500 миллионов гривен за счёт штрафов за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Такой отчёт о работе своих сотрудников Князев разместил на своей странице в "Фейсбуке".

— Неужели мы бедная страна?! С начала года составлено 46 тысяч 270 админпротоколов на пьяных за рулём — минимум 10 200 гривен штрафа за каждый. И почти 500 миллионов гривен в государственную казну. Виват, полиция! — написал Князев.

Как сообщают украинские СМИ, штрафы за езду в нетрезвом виде повысились на Украине в 2016 году, однако в Раде планируют их увеличить.

Ранее Лайф писал о том, что Сергей Князев заявил о недостаточном финансировании украинской полиции.