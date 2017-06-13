Учёные выяснили, какая еда вызывает болезнь Альцгеймера

Исследователи из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) предостерегают от употребления жирной и высококалорийной пищи.

Так называемая западная диета, состоящая из жирной и высококалорийной пищи, способствует развитию болезни Альцгеймера. Учёные определили, что из-за неправильного рациона в клетках мозга накапливается белковый мусор. Об этом сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на научное издание Journal of Neuroscience.

— Мутация APOE4 является самым значимым фактором риска в развитии болезни Альцгеймера, однако не все его носители становятся жертвами этого заболевания. Это указывает на то, что в его развитии замешаны и некоторые другие факторы. Мы обнаружили, что ожирение, вызванное западной диетой, способствует развитию болезни Альцгеймера у носителей APOE4, — заявляют научные сотрудники Университета Южной Калифорнии Александра Мозер и Кристиан Пайк.

Носителями такой мутации, увеличивающей риск развития болезни Альцгеймера в три раза, являются 10–12% населения Земли.

Изучая влияние APOE на мозг, учёные вырастили несколько десятков мышей, у которых их версия гена APOE была заменена на человеческую. Исследователям удалось установить, что в мозге грызунов, питавшихся высококалорийной пищей и страдавших ожирением, в разы быстрее накапливались повреждённые молекулы, чем в нервных клетках мышей с родной версией APOE.

Причины повышенной уязвимости носителей APOE4 к высококалорийной и жирной пище Мозер и Пайк пока не установили. Они предполагают, что такая версия гена усиливает воспаления, связанные с ожирением и другими проблемами с метаболизмом.