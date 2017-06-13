Оливер Стоун назвал свою основную задачу при съёмках фильма "Интервью с Путиным"

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Оливер Стоун назвал свою основную задачу при съёмках фильма "Интервью с Путиным"

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Оливер Стоун. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

По словам американского режиссёра, он пытался показать зрителям российского лидера, а не поспорить с ним.

Американский режиссёр Оливер Стоун рассказал, что, когда он снимал четырёхсерийный документальный фильм про президента России, его задачей было показать всеобъемлющий портрет Владимира Путина. Как продюсер сообщил газете The Guadrian, у него не было в планах поспорить с главой государства или как-то изменить его позицию.

Стоун добавил, что он хотел показать, что позиция Владимира Путина не очень сильно отличается от подхода к проблемам многих других мировых лидеров.

Кинопродюсер также отметил, что сейчас гражданам России живётся лучше всего.

— У них есть свобода вероисповедания, свобода путешествий, они делают что хотят. В Америке же их представляют как несчастных жертв, узников ГУЛАГа, которых пожирает монстр. Это чистое безумие! — отмечает Стоун.

В ночь с 12 на 13 июня была показана первая серия фильма Стоуна "Интервью с Путиным". Эпизод был продемонстрирован на американском канале Showtime.

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