Песков считает трудным разъяснение российской позиции странам Запада

Об этом пресс-секретарь президента РФ сообщил сегодня журналистам, комментируя выход на экраны первой части фильма Оливера Стоуна о российском лидере.

Аудитории Соединённых Штатов и Западной Европы в состоянии "политической шизофрении" трудно разъяснить позицию России, считают в Кремле. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, когда начнётся "ремиссия", возможно, появятся шансы на то, что другая точка зрения будет услышана.

— К сожалению, мы знаем, что среди аудитории США и частично аудитории Западной Европы сейчас местами доминируют такие русофобские настроения, граничащие — хочу напомнить слова нашего президента — с политической шизофренией. Конечно, в состоянии такого резкого обострения трудно будет что-то разъяснить, но тем не менее, когда ситуация всё-таки перейдёт в состояние ремиссии, я думаю, что такие шансы появятся, — сказал официальный представитель Кремля.

Как ранее сообщал Лайф, президент Путин пока не смотрел ленту, которую показал канал Showtime 12 июня. Российский лидер ждёт, когда картину целиком покажут на отечественном телевидении.