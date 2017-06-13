В России с 1 июля подорожают BMW

Как отметили в пресс-службе концерна, цена на некоторые автомобили повысится на 1,9%.

Представители компании "BMW Group Россия" объявили о планах повысить цены с 1 июля на ряд автомобилей. Смена цены коснётся седанов третьей серии, купе четвёртой серии, "гран купе" четвёртой серии. Они подорожают на 1,9%.

На некоторые марки цены уменьшатся. В частности, снизится стоимость купе второй серии, седанов пятой серии и купе М2.

Также автогигант объявил о возвращении на российский рынок кабриолетов BMW четвёртой серии, BMW шестой серии, BMW М6 и спорткара BMW i8.

Как уточняется, с 1 июля BMW первой серии будет стоить от 1 520 000 млн рублей. BMW второй серии Купе — от 1 790 000 рублей. BMW М6 Gran Coupe — от 8 715 000 рублей.