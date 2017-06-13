Додон раскритиковал законопроект о запрете российских новостных программ

По мнению молдавского лидера, инициатива носит исключительно провокационный характер.

Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал внесённый в парламент страны законопроект, который предполагает исключение российских информационных программ из эфира. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке", отметив, что подобная инициатива является провокацией.

— Очередная провокация Демпартии и контролируемого ею парламентского большинства в адрес нашего стратегического партнёра — Российской Федерации. Заявляю со всей ответственностью, что сегодняшний законопроект о так называемой пропаганде, зарегистрированный демократами, не будет промульгирован (утверждён. — Прим. Лайфа) президентом Молдавии.

По словам Додона, целью данного законопроекта является желание поссорить Молдавию с Россией, как и в случае с высылкой российских дипломатов из страны.

— Не пройдёт. Мы понимаем, что подобные действия не исходят исключительно изнутри страны. Уверен, в их основании лежат чёткие указания со стороны западных кураторов, — подчеркнул Додон.

Президент Молдавии отметил, что на территории стран Евросоюза цензура СМИ практически отсутствует, чего нельзя сказать о тех государствах, которые находятся под руководством внешних кураторов.

Ранее Лайф сообщал о том, что в парламент Молдавии внесли законопроект об ограничении вещания российского ТВ.