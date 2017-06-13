"Аэрофлот" ввёл стимулирующие выплаты при трудоустройстве лётного состава

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"Аэрофлот" ввёл стимулирующие выплаты при трудоустройстве лётного состава

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Фото:© РИА Новости/Максим Блинов

Теперь поступающих на работу в компанию командиров воздушных судов ждут 650 тысяч рублей, а вторых пилотов — 350 тысяч.

— Сегодня руководство группы "Аэрофлот" приняло решение ввести новую форму финансового мотивирования пилотов — единовременные выплаты при трудоустройстве лётного состава, — рассказал начальник зарубежного PR-отдела ПАО "Аэрофлот" Александр Лукашин. — Эти выплаты будут производиться тем пилотам, которые впервые трудоустраиваются в "Аэрофлот", или пилотам, решившим вернуться на прежние места работы.

По его словам, последним выплата может быть произведена лишь в том случае, если со времени увольнения из компании прошло не менее трёх лет. Также выплаты не производятся при переходе из компании в компанию внутри группы.

Отмечается, что для всех, кто принимается на работу с соответствующей выплатой, существует правило: работник берёт на себя обязательство отработать в "Аэрофлоте" не менее двух лет, а в случае досрочного расторжения трудового договора — возместить денежные средства пропорционально неотработанному времени.

Это нововведение полностью соответствует курсу "Аэрофлота" на постоянное улучшение системы материального вознаграждения ценных категорий сотрудников, в первую очередь лётного состава.

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