Гройсман заявил, что Незалежная готова создать газовый коридор Хорватия — Венгрия — Украина.

Киев заинтересован в поставках газа из Венгрии и Хорватии, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, Незалежная готова сформировать новый газовый коридор с двумя этими странами.

— И всё будем делать для того, чтобы этот проект приблизился к полноценной реализации. Мы заинтересованы в таких поставках газа на Украину, — отметил Гройсман в разговоре со своим хорватским коллегой Андреем Пленковичем.

Как ранее сообщалось, Киев прекратил покупать российский газ в ноябре 2015 года.