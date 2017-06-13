ВЦИОМ: Программу реновации поддержало 80% жителей столичных пятиэтажек

Согласно данным опроса, информированность москвичей по этому вопросу стремится к абсолютной.

Большинство жителей столичных пятиэтажек (80%) выступает за программу реновации жилищного фонда города, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

— Уровень поддержки программы в городе в целом остаётся высоким: среди москвичей, слышавших о масштабной программе по сносу ветхого жилья, большинство (67%) поддерживает программу, — сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения. — Жители зон реновации высказываются ещё более единодушно: более трёх четвертей (80%) поддерживают программу реновации жилья, 71% ожидают улучшения условий жизни в результате участия в ней.

Отмечается, что москвичи хорошо осведомлены о реновации. 98% жителей столицы знают об этой масштабной программе по сносу ветхого жилья.

Опросы ВЦИОМ среди москвичей были проведены с 28–30 апреля (выборка от тысячи респондентов), 17–18 мая, 27–30 мая (около 1,6 тыс. участников исследования) 2017 года. Объём выборки — от 1 тыс. (28–30 апреля) до 1,6 тыс. респондентов (17–18 мая, 27–30 мая). Статистическая погрешность составляет не более 2,5%. Также с 27 по 30 мая дополнительно опросили 600 жителей пятиэтажек из зон реновации.

Напомним, что до 15 июня жители 4566 домов из из 85 районов старой Москвы и шести поселений на присоединённых территориях могут принять участие в голосовании по поводу программы реновации. Сделать свой выбор можно в любом МФЦ "Мои документы" или в мобильном приложении "Активный гражданин". Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что воздержавшихся от голосования больше не будут автоматически считать проголосовавшими "за".