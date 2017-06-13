Евгений Миронов сравнил скандал вокруг "Матильды" с "Домом-2"

Актёр также выразил мнение, что вся история с претензиями по фильму является "неловкой, постыдной".

Актёр Евгений Миронов считает, что ситуация с проверками фильма "Матильда" стала напоминать телешоу "Дом-2". Отметим, что сам артист играет в кинокартине директора Императорского театра.

— Это эпоха невежественности непрофессионалов, она уже наступила. Каждый день это муссируется, Учителя упрекают в том, что это пиар картины. Не стыдно ли, не посмотрев картину, устраивать такой концерт, как "Дом-2", — отметил Миронов.

Ранее режиссёр Алексей Учитель заявил, что получил письмо от депутата Госдумы Натальи Поклонской. Она попросила кинематографиста предоставить копию фильма "Матильда" для оценки её экспертами. Адвокат Константин Добрынин сообщал, что экспертиза кинокартины не нашла нарушений.

Напомним, премьера фильма ожидается 6 октября и пройдёт в Мариинском театре. Картина рассказывает о взаимоотношениях тогда ещё цесаревича Николая II и балерины Матильды Кшесинской.