В Швеции скончался известный детский писатель Ульф Старк

На счету этого прозаика свыше 30 книг, составивших классику мировой детской литературы. Среди них есть повесть "Пусть танцуют белые медведи", а также рассказы "Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?"и "Моя сестрёнка — ангел".

Известный детский писатель Ульф Старк скончался в своём доме в Швеции на 73-м году жизни. Об этом на странице в "Фейсбуке" сообщила его супруга, переводчица, профессор Стокгольмского университета Янина Орлова.

Причиной смерти Старка стало онкологическое заболевание. Писатель узнал о своём диагнозе всего два месяца назад, но продолжал работать до последнего дня — вплоть до момента госпитализации.

Когда состояние Ульфа Старка ухудшилось, его семья приняла решение перевезти его из госпиталя домой, чтобы свои последние дни писатель провёл в кругу близких. Так и произошло: литератор успел проститься со своими друзьями и родными, а минувшей ночью ушёл из жизни во сне.

Ульф Старк — лауреат множества литературных премий. Его книги переведены на двадцать пять языков, но на русском вышло только семь.