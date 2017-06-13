После Деевой на украинском аукционе выставили свидание с замминистра энергетики

Будучи ценителем искусства, 27-летняя Наталья Бойко подготовила для победителя поход в театр.

27-летняя замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко вслед за своей коллегой из МВД Анастасией Деевой приняла участие в благотворительном аукционе. Только на этот раз в качестве лота не завтрак, а поход в театр. Вырученные деньги будут направлены в детский институт хирургии для покупки аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

По данным украинских СМИ, Бойко — настоящая ценительница театрального искусства. Она подготовила для победителя нечто особенное и уверена, что спектакль подарит ему букет замечательных эмоций.

Аукцион состоится 21 июня в 11:22, однако предложения от желающих будут приниматься до 20:00 20 июня. Стартовая цена лота — 100 гривен, что в переводе на рубли составляет чуть более двухсот.

Напомним, 22 февраля 27-летняя Наталья Бойко была назначена заместителем министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции.

В марте Лайф сообщал о том, что замминистра энергетики Украины заработала почти миллион гривен в Национальном совете реформ. Наталья Бойко рассказала местным СМИ, что трудилась круглые сутки и исправно платила все налоги.