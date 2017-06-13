Световой меч Люка Скайуокера выставлен на торги за $150 тыс.

По оценкам экспертов, владелец культового реквизита может выручить от 250 тысяч долларов.

Среди лотов аукциона The Profile Hollywood Auction 89 оказался световой меч Люка Скайуокера, одного из главных героев оригинальной трилогии "Звёздных войн". Об этом пишет Luxurylaunches.

Стартовая стоимость известного реквизита — 150 тысяч долларов. По оценкам экспертов, продюсер Гари Курц, в собственности которого находится меч, может выручить не менее $250 тыс.

Вместе с оружием джедаев будущий покупатель получит сертификат подлинности.

Торги состоятся 26–28 июня 2017 года в Лос-Анджелесе. На аукционе будет представлен и другой реквизит со съёмок "Звёздных войн", а также золотой билет из картины "Чарли и шоколадная фабрика" и экипировка персонажа Билла Пэкстона из фильма "Чужие".