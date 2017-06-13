Создатели украинской соцсети Ukrainians пообещали, что она будет лучше, чем ВК

В качестве преимуществ местной соцсети называют доступ к музыке якобы непиратского происхождения и возможность заработать деньги.

Создатели новой украинской социальной сети Ukrainians обещают, что она будет лучше, чем "Фейсбук" и запрещённый в Незалежной "ВКонтакте". Соучредитель проекта Александра Струмчинская уверяет, что местная соцсеть обеспечит безопасность данных.

Что касается "Фейсбука", то в Ukrainians создатели обещают доступ к музыке. Более того, они заявляют, что в соцсети не будет использован пиратский контент.

По словам Струмчинской, юзеры Ukrainians также смогут зарабатывать на своём контенте.

Напомним, Ukrainians начали создавать в мае как альтернативу "ВКонтакте", потому что последняя была заблокирована в качестве санкций против России. Примечательно, что зарегистрироваться в украинской соцсети можно было при помощи ВК. При этом для юзеров были доступны только две функции: завести новую страничку и сменить аватарку.