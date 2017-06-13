В Киеве обиделись на Казахстан за карту Украины без Крыма

Украинские власти намерены направить в МИД Казахстана ноту протеста из-за шара на выставке в Астане, передают местные СМИ. Дело в том, что на художественном объекте была изображена Незалежная без Крыма.

— "Астана арт-фест" проходит под патронатом акимата — городской власти (...). Я надеюсь, что это недоразумение и проблема будут закрыты, — сказал временный поверенный в делах Украины в республике Владимир Джиджора. — Казахстанскую сторону попросили решить эту проблему. Кроме МИД Казахстана и акимат Астаны мы обратились к депутатам мажилиса — нижней палаты парламента.

По словам украинского дипломата, "подобные ситуации в Казахстане возникают постоянно".

Напомним, 16 марта 2014 года в ходе всеобщего референдума среди жителей Крыма за воссоединение с Россией проголосовало почти 96,8% избирателей при явке на референдум свыше 80%. 18 марта российские власти подписали договор с властями республики о вхождении полуострова в состав РФ.