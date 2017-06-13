Сотрудники прокуратуры Москвы пожаловались Чайке на премии в 4000 рублей

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Сотрудники прокуратуры Москвы пожаловались Чайке на премии в 4000 рублей

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

По мнению авторов письма, остальные "премиальные" пошли на оплату квартир, приобретённых для других сотрудников.

Работники надзорного ведомства Москвы написали жалобу генеральному прокурору РФ Юрию Чайке на плохие условия труда и маленькую зарплату. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

— Второй год подряд ежеквартальная премия прокурорским работникам составляет не более 4000 рублей. Других стимулирующих выплат не выплачивается. Некоторым работникам не выплачивается доплата за "секретность", — отмечается в документе.

Авторы жалобы пишут, что постоянно нарушается право работников прокуратур на бесплатный проезд и оплату лекарств.

— Сотрудники бухгалтерии прокуратуры Москвы ссылаются на отсутствие финансирования из Генпрокуратуры, — говорят они. — Таким образом, мы работаем по 12–14 часов в сутки, выходим на службу по выходным и праздничным дням, дежурим в судах и не имеем достойной оплаты за свой труд и иное материальное вознаграждение.

В этом авторы жалобы винят прокурора Москвы Владимира Чурикова.

— С приходом Чурикова В.В. на должность прокурора города им собрана команда из работников органов прокуратуры других субъектов РФ, которым без всяких очередей были предоставлены квартиры, — заявили авторы письма.

При этом авторы письма считают, что квартиры были куплены на те деньги, которые должны были пойти на выплату премий.

— Таким образом, экономя на причитающихся нам ежеквартальных премиях, Чуриков купил своим, "волгоградским" работникам квартиры, а те, не обладая достаточной квалификацией, учат нас, "москвичей", как надо работать и жить, — пишут авторы письма.

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