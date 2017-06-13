Яшина арестовали на 15 суток за неповиновение полиции на митинге в Москве

Сопредседателя оппозиционного движения "Солидарность" задержали 12 июня на несогласованной акции у метро "Тверская".

Тверской суд назначил оппозиционеру Илье Яшину наказание в виде административного ареста на 15 суток за неповиновение полиции на протестной акции в Москве. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Представители правоохранительных органов в суде пояснили, что активист отказывался подчиниться требованиям полицейских, выкрикивал лозунги и сопротивлялся при задержании.

Сам Яшин признать вину отказался, сославшись на то, что его якобы задержали "всего через несколько минут" после выхода из метро "Тверская". Кроме того, он утверждает, что не мог "выполнять или не выполнять" требования сотрудников органов правопорядка, поскольку они, по словам оппозиционера, так и не были озвучены.

Напомним, 12 июня на Тверской улице в центре столицы прошла несогласованная оппозиционная акция. В ней приняли участие четыре с половиной тысячи человек, из них более 150 митингующих были задержаны. При этом на согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова вышло порядка 1,8 тысячи человек. Там серьёзных нарушений зафиксировано не было.