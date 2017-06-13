Путин поручил Генпрокуратуре проверить исполнение продовольственного эмбарго

Также, согласно распоряжению главы государства, правительству нужно завершить разработку нормативных правовых актов, направленных на пресечение ввоза в Россию санкционной продукции.

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить исполнение законов об ограничении ввоза на территорию страны санкционной плодоовощной продукции. Государственная организация должна выполнить поручение до 1 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба Кремля.

— Генеральной прокуратуре осуществить комплексную проверку исполнения международных соглашений и законодательства России в сфере выявления и пресечения деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в отношении которых установлены запреты и ограничения, — говорится в поручениях главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение назначен генеральный прокурор Юрий Чайка.

Помимо этого, Правительство РФ должно завершить разработку нормативных правовых актов, направленных на пресечение ввоза санкционной продукции.

Россия ввела продэмбарго в отношении стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии в ответ на экономические санкции в 2014 году. К ввозу на территорию РФ запретили мясную и молочную продукцию, рыбу и морепродукты, овощи, фрукты, ягоды, а также орехи. Продэмбарго позднее расширили на пять присоединившихся к антироссийским санкциям стран: Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.