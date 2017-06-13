В Самаре организаторы фестиваля назвали Гагарина Алексеем

На фестивале "Волгафест", который проходил в Самаре 11 и 12 июня на набережной Волги, организаторы перепутали имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина, назвав его Алексеем.
Фото "Алексея" Гагарина висело на сцене около двух минут. Зрители успели сделать снимки оплошности организаторов.
— Эта досадная опечатка была допущена в процессе подготовки фестиваля. Такие недочёты случаются из-за больших объёмов работы. Надеемся, что эта ошибка никого не расстроила. Виновные уже наказаны, — прокомментировали Лайфу в пресс-службе фестиваля.
Какие именно санкции применили к виновникам, они не уточнили.
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