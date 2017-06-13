В офисе Украинских железных дорог проводят обыски из-за растраты 12 млн гривен

В Генпрокуратуре Украины заверили, что замглавы департамента локомотивного хозяйства не сможет сбежать из страны.

Генпрокуратура прибыла с обысками в офис Украинских железных дорог. По предварительным данным, следственные действия связаны с тем, что один из менеджеров Укржелдороги растратил 12 миллионов гривен.

В частности, под подозрение надзорного ведомства попал замначальника департамента локомотивного хозяйства. По версии прокуратуры, он растратил 12 миллионов гривен, закупив некачественную продукцию.

Стоит отметить, что пока прокурорам не удалось предъявить менеджеру обвинение. В украинской компании пояснили, что он находится в командировке. При этом представители надзорного ведомства пообещали, что сотруднику Украинских железных дорог не удастся покинуть страну.